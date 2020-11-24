Каждый пятый москвич регулярно находит друзей по интересам на сайтах объявлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сервисах объявлений каждый пятый москвич регулярно заводит друзей по увлечениям. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса "Юла" совместно с агентством ResearchMe, которые есть в распоряжении Москвы 24.

Кроме того, при заключении сделки на сервисах объявлений жители столицы (41%) больше доверяют единомышленникам – продавцам и покупателям, разделяющим их интересы.





пресс-служба сервиса объявлений "Юла" Согласно исследованию, каждый пятый житель Москвы регулярно заводит друзей по интересам на сервисах объявлений, еще четверть опрошенных имели подобный опыт несколько раз. Так, 33% увлеченных людей легко определяют человека из своего круга интересов по использованию профессиональных терминов в речи и стараются с ним поддерживать общение даже после совершения сделки.

По результатам опроса, посвятили своему увлечению уже более 5 лет 63% москвичей. А 91% респондентов с постоянным хобби необходимо хотя бы раз в год что-то приобретать для своего увлечения. При этом каждый шестой делает это через сервисы объявлений, сказано в исследовании.

"Самым популярным хобби у жителей Москвы оказались компьютерные игры, ими увлекается 38% опрошенных всех возрастов. Согласно исследованию, интерес к компьютерным играм объединяет мужчин и женщин из поколения зуммеров (16–24 года), миллениалов (25–40 лет) и тех, кто старше 45 лет. В остальном увлечения россиян разнятся в зависимости от поколения", – сообщили в пресс-службе "Юлы".

Представители поколения Z чаще всего интересуются музыкой (48%), спортом (28%) и живописью (25%) или фотографией (28%). Миллениалам больше свойственны увлечения кулинарией (33%), спортом (25%), настольными играми (21%), а также коллекционирование. Наконец люди старше 45 лет сильнее всего интересуется рукоделием (33%), садоводством (25%), охотой и рыбалкой (18%).

Исследование было проведено методом онлайн-опроса среди более чем 1,5 тысячи пользователей Рунета в октябре 2020 года. Из них 47% – мужчины и 53% – женщины. Возраст опрошенных составил от 16 до 45 и более лет.