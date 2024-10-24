Минтруд: пик возможностей для рождения третьих детей продлится в России 3–4 года

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Пик возможностей для активного рождения вторых и третьих детей продлится в России еще 3–4 года, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, основное число рождений вторых и третьих детей приходится на женщин 30–39 лет.

"Особенность этой возрастной группы заключается в том, что ее численность сейчас находится на историческом максимуме. Столько, сколько сейчас в России, женщин в возрасте 30–39 лет у нас в ближайшей перспективе уже не будет", – цитирует Баталину ТАСС.

Замминистра пояснила, что по демографической статистике средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет, второго – 31 год, а третьего – 33 года. Еще одной приоритетной группой являются девушки 20–26 лет, которые завершают обучение. Численность этой возрастной группы будет расти, добавила Баталина.

"От того, какую внутреннюю философию и идеологию проводит работодатель, будет зависеть, решится ли работающая женщина на рождение еще одного ребенка, будет ли небольшой перерыв в карьере поддержан работодателем", – заключила она.

Между тем тенденция к снижению численности женщин репродуктивного возраста в России сохранится до 2046 года. При этом благодаря комплексу мер удалось значительно снизить уровень бедности в стране, что является одним из ключевых факторов для повышения рождаемости. Однако существует ряд проблем, которые необходимо учитывать при разработке новых мер поддержки.

В свою очередь, демограф Владимир Тимаков заявил, что снижение рождаемости будет происходить до 2030 года. По его словам, сейчас люди переживают эхо 1990-х годов и последствия исторического минимума в 1999-м. Рожденные в тот период россияне вступают в родительский возраст, однако их мало.