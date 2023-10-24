Банку варенья и металлоискатель оставляли пассажиры в автобусах Мострансавто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиры оставили в автобусах АО "Мострансавто" банку варенья объемом в три литра, металлоискатель и игрушечного робота в текущем месяце. Об этом сообщает компания-перевозчик.

С начала года в транспорте, зданиях автовокзалов и автостанций люди забыли свыше 1,1 тысячи вещей. Чаще всего они оставляли транспортные, социальные и банковские карты, зонты, а с началом осени – пакеты со сменной обувью.

"За многими вещами – кошельками, документами и так далее – пассажиры часто возвращаются в тот же день", – уточнила пресс-служба.

О забытых вещах в транспортной инфраструктуре пассажиру необходимо сообщить на сайте Мострансавто в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи". Он должен заполнить форму, выбрать дату и время пропажи, маршрут и рассказать о потерянном предмете. Забытые вещи находятся в филиалах компании в течение полугода.

Для получения предмета следует предъявить документ, удостоверяющий личность, а также расписаться в журнале.

Ранее сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обнаружили и передали на склад забытых вещей плюшевую игрушку "гусь-обнимусь". Ее высота составляет 190 сантиметров. Дептранс уточнил, что склады потерянных вещей располагаются на станциях метро "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр".

До этого говорилось, что с начала этого года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах около 250 личных вещей. Самыми необычными находками являются кукольный домик, детский аккордеон и подборка журналов с выкройками.

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