Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 68 пациентов скончались от коронавируса в Москве, передает городской Оперштаб.

Всего в столице из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 6 380 человек.

"В Москве скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4 453 новых случая коронавирусной инфекции. Кроме того, 1 339 человека с COVID-19 были госпитализированы. На аппаратах ИВЛ находятся 299 москвичей с коронавирусом.

За минувшие 24 часа в столице от COVID-19 вылечились 2 639 человека. Всего в Москве от коронавируса выздоровели 287 910 человек.