В Центре Гамалеи рассказали, когда кончится пандемия коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Эксперт предположил, что значительные улучшения можно будет наблюдать уже в июле. Зуев пояснил: пневмотропные вирусы "боятся" тепла. Также эксперт добавил, что снизить показатели заболеваемости позволят соблюдение масочного режима и прохождение вакцинации.

Кроме того, вирусолог рассказал об увеличении количество переболевших коронавирусом и о тех, кто перенес заболевание без симптомов.

"Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", – заключил Зуев.

Ранее Зуев оценил способность коронавируса к мутации.Эксперт рассказал, что вирус точно изменится – об этом позволяет судить масштаб его распространения.