Вирусолог оценил способность коронавируса к мутации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал "Парламентской газете", может ли коронавирус мутировать в более опасную форму.

Эксперт рассказал, что вирус точно изменится – об этом позволяет судить масштаб его распространения.

"В какую сторону – сказать трудно", – отметил Зуев.

Также вирусолог порекомендовал подготовиться к любому развитию ситуации, чтобы не сталкиваться с неожиданными обстоятельствами.

Специалист заявил, что исследователи пока не могут сделать существенные и точные выводы, так как коронавирус появился не так давно. По словам Зуева, 9 месяцев изучения возбудителя опасного заболевания – это очень маленький срок, поэтому "вопросов больше, чем ответов".

Ранее вирусолог рассказал, когда Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, это может произойти в течение ближайших одной-двух недель.