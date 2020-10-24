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Наука

17:24

Вирусолог оценил способность коронавируса к мутации

медицина наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал "Парламентской газете", может ли коронавирус мутировать в более опасную форму.

Эксперт рассказал, что вирус точно изменится – об этом позволяет судить масштаб его распространения.

"В какую сторону – сказать трудно", – отметил Зуев.

Также вирусолог порекомендовал подготовиться к любому развитию ситуации, чтобы не сталкиваться с неожиданными обстоятельствами.

Специалист заявил, что исследователи пока не могут сделать существенные и точные выводы, так как коронавирус появился не так давно. По словам Зуева, 9 месяцев изучения возбудителя опасного заболевания – это очень маленький срок, поэтому "вопросов больше, чем ответов".

Ранее вирусолог рассказал, когда Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, это может произойти в течение ближайших одной-двух недель.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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