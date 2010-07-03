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Общество

13:58

В МВД рассказали, где служит единственный в России полицейский корги

общество

Фото: соцсети

Единственная в стране полицейская собака породы корги служит в транспортной полиции Нижнего Новгорода и помогает сотрудникам с поиском наркотических веществ. Об этом сообщает сайт Объединенной редакции МВД РФ.

Аттестацию к службе корги получил в 2013 году. Через два года собака одержала победу по общему курсу дрессировки на чемпионате России.

"Он хоть и не задерживает преступников, но славится отменным обонянием и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. Кстати, именно поэтому ему продлили контракт на один год, в то время как обычно собаки уходят "на пенсию" в восемь лет", – рассказали в полиции.

Хозяйкой корги является младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы. Женщина решила отправить своего питомца на службу, когда заметила его необычные способности. "У нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили", – пояснила кинолог.

Ранее в США умерла самая умная собака – Чейзер породы бордер-колли. Она знала более тысячи слов. Ее хозяин, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику дрессировки. Он тренировал собаку каждый день по четыре-пять часов. Мужчина показывал Чейзер разные предметы, произносил четко их названия около 40 раз, потом прятал и просил найти.

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