В Крыму сообщили о переезжающих на полуостров семьях из Германии

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В Крым из Германии начали переезжать семьи русских немцев, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

"Таковых уже насчитывается свыше двухсот. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", – поделился Гемпель.

Он добавил, что в республике существуют все условия для возвращения и проживания семей, которые когда-то уехали на постоянное место жительства в другие государства.

Ранее член крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Сергей Трофимов рассказал, что при передаче Крыма в состав Украинской ССР президиум Верховного совета Советского Союза сослался на несуществующий документ. Он уточнил, что конституция РСФСР не позволяла изменять территорию республики без ее согласия.