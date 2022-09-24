Эксперт назвал способ снизить налог за квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уменьшить налог на квартиру можно через суд и переоценку, заявил ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Однако в настоящее время кадастровая стоимость капитальной недвижимости приближена к рыночной, в связи с чем разница с рынком не будет превышать 10% в пользу собственника.

"Само собой, система не идеальна. Поэтому старая хрущевка вполне может по кадастру стоить столько же, сколько и новый монолитный дом. Так что обращаться в суд или ЕГРН все-таки стоит – разница в налоге может отличаться в 2–3 раза", – сообщил он агентству "Прайм".

По словам юриста 20 квадратных метров в квартире не облагаются налогом, соответственно при меньшей площади жилья налог платить не нужно.

Он уточнил, что кадастровая стоимость влияет на процентную ставку налогообложения. Так, объекты до 10 миллионов рублей облагаются налогом в 0,1%, до 20 миллионов – в 0,15%, до 50 миллионов – в 0,2%, более 50 миллионов – в 0,3%.

"Путем простых расчетов можно понять, что за квартиру в 30 квадратных метров кадастровой стоимостью в 9 миллионов рублей нужно будет заплатить 3 тысячи рублей – это ставка 0,1% от кадастра минус 20 квадратных метров", – пояснил Уткин.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить собственников квартиры от НДФЛ при сдаче жилья иногородним студентам.

Он пояснил, что иногородние студенты сталкиваются с проблемой поиска жилья, так как в общежитиях от вуза не всегда находятся свободные места. При этом многие собственники не торопятся сдавать квартиру молодым людям, предпочитая работающих граждан со стабильным доходом.

