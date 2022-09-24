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Врач рассказала, как пожилым людям улучшить сон

"Нужна активность": как пожилым людям улучшить сон
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Пожилым людям следует ложиться спать в одно и то же время, чтобы не сбивать режим. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Кроме того, вечером лучше прогуляться на свежем воздухе. После этого человеку будет гораздо легче уснуть, отмечает эксперт.

Пройтись вокруг дома, по скверу – это очень хорошо. Иногда, для того чтобы заснуть, нужна какая-то физическая активность, физическое утомление. Потому что, если человек весь день провел в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

За час до постели лучше не смотреть телевизор, чтобы излучение от экрана не светило на сетчатку глаза, поскольку это может помешать уснуть. В качестве альтернативы подойдет чтение. Помимо того, перед ночным отдыхом не стоит наедаться, но при этом не следует и голодать. Ужин должен быть легкий, за несколько часов до сна, продолжает специалист.

"Хорошо на сон действует чай с успокаивающими травами. Есть успокоительные сборы трав, мятный чай", – объясняет терапевт.

Одежда для сна не должна быть плотной, стягивающей и слишком жаркой. К тому же важно выбрать подходящее одеяло. Иногда проблема со сном связана с тем, что оно недостаточно хорошо греет, отмечает эксперт. В результате человек мерзнет и не может заснуть.

Также важно проветрить спальню перед сном и сделать так, чтобы температура не была слишком высокой, потому что в жарком помещении спать менее комфортно, чем в прохладном.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее россиянам дали советы по питанию для улучшения качества сна. В частности, стоит обратить внимание на вишню и черешню, поскольку в них присутствует мелатонин. Последний также известен как гормон сна. Кроме того, следует включить в свой рацион молоко и кисломолочные продукты, в состав которых входит триптофан. В организме за счет его переработки и вырабатывается мелатонин.

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