Врач рассказала, как пожилым людям улучшить сон

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Пожилым людям следует ложиться спать в одно и то же время, чтобы не сбивать режим. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Кроме того, вечером лучше прогуляться на свежем воздухе. После этого человеку будет гораздо легче уснуть, отмечает эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Пройтись вокруг дома, по скверу – это очень хорошо. Иногда, для того чтобы заснуть, нужна какая-то физическая активность, физическое утомление. Потому что, если человек весь день провел в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна.

За час до постели лучше не смотреть телевизор, чтобы излучение от экрана не светило на сетчатку глаза, поскольку это может помешать уснуть. В качестве альтернативы подойдет чтение. Помимо того, перед ночным отдыхом не стоит наедаться, но при этом не следует и голодать. Ужин должен быть легкий, за несколько часов до сна, продолжает специалист.

"Хорошо на сон действует чай с успокаивающими травами. Есть успокоительные сборы трав, мятный чай", – объясняет терапевт.

Одежда для сна не должна быть плотной, стягивающей и слишком жаркой. К тому же важно выбрать подходящее одеяло. Иногда проблема со сном связана с тем, что оно недостаточно хорошо греет, отмечает эксперт. В результате человек мерзнет и не может заснуть.





Надежда Чернышова врач-терапевт Также важно проветрить спальню перед сном и сделать так, чтобы температура не была слишком высокой, потому что в жарком помещении спать менее комфортно, чем в прохладном.

Ранее россиянам дали советы по питанию для улучшения качества сна. В частности, стоит обратить внимание на вишню и черешню, поскольку в них присутствует мелатонин. Последний также известен как гормон сна. Кроме того, следует включить в свой рацион молоко и кисломолочные продукты, в состав которых входит триптофан. В организме за счет его переработки и вырабатывается мелатонин.