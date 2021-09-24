Нутрициолог назвала продукты для восстановления после COVID-19

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Восстановиться после перенесенного COVID-19 помогут продукты с содержанием витамина А и омега-3. Об этом рассказала нутрициолог Ксения Черная на своем YouTube-канале.

По ее словам, данные вещества содержатся в печени трески, жирной рыбе, яйцах, субпродуктах, а также оливковом, льняном и конопляном маслах.

Также Черная рассказала, что нужно делать для восстановления микрофлоры. По словам нутрициолога, нужно отказаться от сахара, глютена и молочной продукции, а также добавить в рацион зелень, овощи и ягоды.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, что для восстановления после перенесенного коронавируса в рацион должны входить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и кисломолочные продукты.

