На Урале поймали зверя, который ел картошку и бросался на людей

Жители Челябинска сумели изловить таинственного зверя, который держал в страхе целый поселок и воровал картошку.

Крупный грызун попал в капкан, когда в очередной раз пришел за чужим урожаем. Воришкой оказался огромный лесной хомяк, карбыш.

На вид зверек довольно милый. Но на деле оказался очень злобным. Даже в клетке он вел себя крайне агрессивно и буквально бросался на людей. В комментариях к видео имеются советы вызвать ветеринара, чтобы проверить хомяка на бешенство.