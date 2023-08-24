09:19Общество
Эксперт рекомендовала не давить на ребенка при выборе профессии
Фото: depositphotos/mr_Brightside
Родителям не стоит оказывать давление на ребенка при выборе профессии. Об этом в беседе с RT заявила руководитель профориентационных и просветительских проектов одной из российских компаний Алена Штабина.
По ее словам, такая тактика может привести к отсутствию мотивации у детей в дальнейшем.
"Первое, что нужно сделать родителям, – это пообщаться с ребенком, узнать больше о его текущих интересах и предрасположенностях", – отметила она.
Штабина пояснила, что начинать разговор о профессии с ребенком лучше всего в шестом или седьмом классах. В таком возрасте у школьника уже есть минимальная база знаний и понимание некоторых профессий.
При наличии у ребенка определенных интересов эксперт посоветовала дать ему возможность попробовать себя в этой деятельности.
В заключение Штабина рекомендовала не относиться к выбору профессии как к чему-то, что останется навсегда. По ее словам, до 35 лет человек может поменять до пяти мест работы.
"Поэтому важно напоминать, что они просто намечают карьерную траекторию и выбирают из альтернатив", – заявила эксперт.
Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей поможет ребенку подготовиться морально к новому учебному году. Она рекомендовала напомнить, что хорошего было в школе, и сфокусироваться на самом лучшем, например на общении с друзьями. По словам Наумовой, это поможет настроиться на положительный лад.
Читайте также