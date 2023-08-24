Диетолог назвала самые полезные летние ягоды

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Наиболее полезными для людей считаются ягоды, произрастающие в их регионе проживания. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила диетолог Елена Игнатикова.

"То есть для нас являются не только более доступными, но и более полезными ягоды средней полосы России: в начале лета – клубника, земляника, в августе – черника, голубика, красная и черная смородина, крыжовник, малина", – сообщила она.

По словам диетолога, наиболее полезными являются дикие ягоды. Однако культурные сорта также могут принести пользу организму.

Рекомендуемая норма потребления ягод в день составляет 200 граммов, обратила внимание Игнатикова. Употребляя их даже несколько раз в неделю можно оказать медленное и системное воздействие, поскольку содержащаяся в ягодах растворимая клетчатка позволяет выводить из организма холестерин.

"В нашем организме происходит много разных процессов, в том числе выработка прооксидантов, которые повреждают клеточную мембрану. Антиоксиданты и флавоноиды, которые есть в составе ягод, стабилизируют этот процесс, немного замедляют старение", – пояснила Игнатикова.

Диетолог рекомендовала замораживать свежие ягоды, чтобы употреблять их зимой, добавляя в каши, напитки и соусы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности употребления зверобоя, отметив, что он может усиливать действие лекарств. Помимо этого, если траву заваривать в большом количестве, она может изменить функцию печени, так же как и грейпфрут.

