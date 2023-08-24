Врач назвала основные причины ночных судорог

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Причиной ночных судорог может быть дефицит магния и витаминов группы В, калия и кальция, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя отдела медицинской экспертизы одной из клиник Екатерину Терентьеву.

По ее словам, такая проблема часто встречается у людей, которые постоянно испытывают физическое и умственное перенапряжение, стресс и дефицит сна. Причиной недостатка указанных микроэлементов и витаминов также могут быть периоды беременности и после родов.

"Состояние, которое часто принимают за судороги – это синдром беспокойных ног, при котором в ночное время ощущается дискомфорт, покалывание или подергивание с постоянной потребностью двигать ногами для облегчения симптомов. Такое состояние часто связано с низким уровнем железа. В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина", – сказала врач.

В момент судороги она рекомендует растереть пострадавший участок и согреть мышцу. Если спазм в области голени, можно максимально согнуть стопу на себя, потянув пальцы к голени. Спазмированную мышцу нужно помассировать, после чего следует встать и немного походить. Облегчит боль теплый душ.

Если же судороги распространяются на несколько участков тела и сопровождаются какими-либо другими симптомами, надо срочно обратиться к врачу. По словам терапевта, повторяющиеся судороги – тоже повод обратиться к врачу.

Женщинам стоит сходить к гинекологу, если речь идет о спазмах в животе, особенно во время менструаций. Если есть внешние признаки поражения вен ног, следует сходить на прием к хирургу или флебологу. Невролог поможет при судорогах пожилым, а также пациентам, перенесшим травму головы или инсульты.

Ранее врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, что для того, чтобы у человека не появлялись судороги во время купания, необходимо соблюдать водный баланс в организме и разогревать мышцы перед плаванием.

Причинами возникновения судорог могут стать разные факторы, но основными из них являются резкая смена температуры, интенсивная физическая нагрузка, обезвоживание и нарушение электролитного баланса крови и снижение уровня магния в организме.

Врач советует перед плаванием разогревать и растягивать мышцы, особенно это касается тех, кто занимается спортом на регулярной основе. Еще одним методом, который поможет избавиться от судорог, станет укол булавкой, но к нему невролог советует прибегать только в экстренном случае.