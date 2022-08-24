Экономист объяснила, почему россияне снова увеличили траты и сбережения

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Рост трат и сбережений россиян во втором квартале этого года обусловлен тем, что люди начали адаптироваться к новым экономическим условиям. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей озвучила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута.

По ее словам, после введения первых антироссийских санкций граждане РФ увеличили расходы на товары первой необходимости, затем благодаря действиям Центробанка экономическая ситуация в стране улучшилась и импортные товары стали стоить столько же, как и до начала спецоперации. Теперь же рост потребления обусловлен ожиданиями дальнейшего ухудшения ситуации.

"Когда начали вводить санкции, люди испугались и начали большую часть доходов тратить на продукты первой необходимости. <...> Сейчас же народ инстинктивно чувствует, какие проблемы могут встать впереди", – объяснила экономист.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, что многим россиянам не хватает зарплаты на повседневные траты, поскольку их реальные доходы снижаются из-за высокого уровня инфляции. Реальные доходы населения в этом году продолжат сокращаться, и ситуация с нехваткой денег сохранится, считает он.

