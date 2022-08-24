Психолог рассказала, как повысить уверенность в себе

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Психолог Чики Дэвис дала несколько советов о том, как повысить уверенность в себе. Об этом пишет Psychology Today.
Как отметила эксперт, в первую очередь нужно избавиться от негативных установок. Специалист рекомендовала выявить ограничивающие убеждения о себе и противопоставить каждому из них позитивное убеждение.
"Например, таким мыслям как "Я недостойна" можно противопоставить утверждение "Я достойна не меньше других". Или, если у нас возникают мысли наподобие "Я не умею заводить друзей", их можно заменить их чем-то вроде: "У меня есть возможность заводить новых друзей", – объяснила психолог.
Всегда нужно помнить и о своих умениях и навыках, добавила Дэвис. Она также сделала акцент на том, что очень важно иногда проявлять к себе сострадание.
По мнению эксперта, главное – это позитивное отношение к своему будущему. Для того, чтобы сохранять правильный настрой, можно делать упражнения по визуализации. Нужно представить, каким вы хотите видеть свое идеальное будущее.
"Это поможет вашему разуму привыкнуть к идее, что вы можете достичь успеха, и позволит вам чувствовать себя увереннее в стремлении к своим целям", – отметила Дэвис.
Ранее эксперты рассказали, что люди в возрасте от 18 до 25 лет часто стремятся реализовать свой творческий потенциал путем работы с психологом. По их мнению, решить данную проблему можно с помощью карьеры.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина отметила, что, уделяя внимание внутреннему саморазвитию и собственным интересам, у человека будет меньше шансов получить эмоциональное выгорание. Процесс самореализации, по ее мнению, помогает решить некоторые трудности.
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