Психолог рассказала, как повысить уверенность в себе

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Психолог Чики Дэвис дала несколько советов о том, как повысить уверенность в себе. Об этом пишет Psychology Today.

Как отметила эксперт, в первую очередь нужно избавиться от негативных установок. Специалист рекомендовала выявить ограничивающие убеждения о себе и противопоставить каждому из них позитивное убеждение.

"Например, таким мыслям как "Я недостойна" можно противопоставить утверждение "Я достойна не меньше других". Или, если у нас возникают мысли наподобие "Я не умею заводить друзей", их можно заменить их чем-то вроде: "У меня есть возможность заводить новых друзей", – объяснила психолог.

Всегда нужно помнить и о своих умениях и навыках, добавила Дэвис. Она также сделала акцент на том, что очень важно иногда проявлять к себе сострадание.

По мнению эксперта, главное – это позитивное отношение к своему будущему. Для того, чтобы сохранять правильный настрой, можно делать упражнения по визуализации. Нужно представить, каким вы хотите видеть свое идеальное будущее.

"Это поможет вашему разуму привыкнуть к идее, что вы можете достичь успеха, и позволит вам чувствовать себя увереннее в стремлении к своим целям", – отметила Дэвис.

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