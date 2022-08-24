Названы самые активные пользователи кешбэк-сервисов в Московском регионе

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Фото: Фото: depositphotos/stockasso
Программами лояльности в Московском регионе чаще пользуются мужчины разных возрастов, однако в категории старше 65 лет активнее становятся женщины, сообщили в компании МТС, проанализировав данные сервиса "МТС Cashback".
По данным пресс-службы, с начала года количество участников программы выросло на 80%, при этом число активных пользователей увеличилось на 120%.
"Активнее всего программой пользуются потребители двух возрастных категорий: 35–44 года и 45–54 года. Представители этих групп составляют более половины активных клиентов. При этом извлекают пользу для кошелька из покупок больше мужчин всех возрастов. Исключение – группа от 65 лет, где женщины оказались более искушенными в вопросах экономии", – говорится в сообщении.
Пользователи обычно тратят кешбэк в онлайн-магазине оператора. Чаще всего покупают умную бытовую технику и аксессуары для смартфонов Xiaomi. Кешбэк также тратят на билеты на мероприятия и фильмы онлайн-кинотеатра KION, не входящие в подписку.
Директор по конвергентным продуктам и маркетингу Московского региона МТС Павел Плясенко пояснил, что особенность этого сервиса заключается в том, что он доступен абонентам всех сотовых операторов.
"Мы проявляем внимание и лояльность к пользователям любых продуктов из нашей экосистемы. Кешбэк вернется за покупку техники в наших магазинах и интернет-магазине, билетов на спектакли и концерты через сервис покупки билетов "МТС Live", оплату подписки на кино и книги, платежи через сервис "МТС Деньги" или по специальной дебетовой карте и, конечно, за пополнение баланса на большинстве наших тарифов, если участник программы еще и наш абонент", – сказал Плясенко.
По его словам, такой подход позволяет пользователям различных продуктов чувствовать себя одинаково важными и ценными для оператора.
Ранее сообщалось, что самая высокая средняя скорость интернета в Москве третий год подряд зафиксирована в сети МТС, включая МГТС, – 224,4 Мбит/с. В прошлом году она составляла 117 Мбит/с и выросла почти вдвое. Кроме того, компания МТС показала самую высокую максимальную скорость, которая замерялась агентством впервые, – 562,7 Мбит/с.
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