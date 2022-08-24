Обухов из Comedy Club сменил Шнурова на посту генпродюсера телеканала RTVI

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Константин Обухов из Comedy Club сменил Сергея Шнурова на должности генпродюсера RTVI, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Уточняется, что Обухов займется обновлением блока развлекательных программ и созданием новых форматов сатирических шоу. Он, в свою очередь, комментируя назначение, назвал RTVI каналом, который может стать правильным местом для свободного юмора.

Обухов имеет большой опыт в создании оригинальных телеформатов для таких каналов, как ТНТ, ТВ-3 и других. Среди его телевизионных продуктов – "Comedy Баттл", "Танцы" и "Открытый микрофон".

В марте этого года Шнуров заявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом RTVI. Музыкант отмечал, что решил сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

Он также подчеркивал, что из-за происходящих событий его мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI.