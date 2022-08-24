В ФИЦ питания рассказали, сколько процентов россиян имеют лишний вес

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Проблемы с лишним весом наблюдаются у 62% россиян, заявил директор Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас в России, к сожалению, 62% населения имеют избыточную массу тела или алиментарное ожирение. Это серьезная медико-социальная проблема", – сказал он.

По словам Никитюка, одной из причин широкого распространения этой проблемы является дефицит витаминов. Он пояснил, что в России регулярно потребляют витаминно-минеральные комплексы не более 10–15% населения. В других странах, например в Японии, витамины принимают порядка 85% населения.

"Регулярность потребления витаминно-минеральных комплексов, кстати, напрямую связана с алиментарным ожирением: чем больший процент населения их потребляет, так же как и специализированные пищевые продукты, которые оптимизируют наш рацион, тем меньше уровень алиментарного ожирения", – заявил Никитюк.

Он уточнил, что 64% взрослых россиян и 43% российских детей испытывают дефицит отдельных витаминов.

Ранее диетолог Йорн Класен рассказал, что ожирение печени на ранних стадиях лечится диетой, включающей растительную пищу, ферментированные овощи и сложные углеводы.

Так, эксперт рекомендовал употреблять фасоль, болгарский перец, грибы, капусту, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат, редьку, квашеную капусту, бобовые, орехи, хлеб, рис и макароны.