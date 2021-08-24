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Общество

08:55

ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

общество

Фото: depositphotos/dragonImages

В России необходимо ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены, говорится в письме, направленном "Общероссийским народным фронтом" (ОНФ) главе Минцфиры Максуту Шадаеву. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на текст письма.

В Минцифры изданию сообщили, что еще не получили письмо от ОНФ, однако рассказали, что в настоящее время разрабатываются три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

В материале говорится, что также за внесение поправок в законодательство выступил Банк России. В первом квартале этого года Центробанк выявил 6,1 тысячу номеров, с которых звонили мошенники. Эта цифра на 38% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что мошенники в России начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение.

Злоумышленникам достаточно выяснить номер телефона собеседника, чтобы подготовить поддельную доверенность на перевыпуск сим-карты. Чаще всего с этой целью выбирают удаленные офисы оператора в других регионах.

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