ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

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В России необходимо ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены, говорится в письме, направленном "Общероссийским народным фронтом" (ОНФ) главе Минцфиры Максуту Шадаеву. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на текст письма.
В Минцифры изданию сообщили, что еще не получили письмо от ОНФ, однако рассказали, что в настоящее время разрабатываются три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.
В материале говорится, что также за внесение поправок в законодательство выступил Банк России. В первом квартале этого года Центробанк выявил 6,1 тысячу номеров, с которых звонили мошенники. Эта цифра на 38% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Ранее сообщалось, что мошенники в России начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение.
Злоумышленникам достаточно выяснить номер телефона собеседника, чтобы подготовить поддельную доверенность на перевыпуск сим-карты. Чаще всего с этой целью выбирают удаленные офисы оператора в других регионах.
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