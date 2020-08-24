Синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
Днем воздух в столице прогреется до +21... +23 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве и в последние дни августа. По его словам, ночи будут также достаточно теплыми, однако возможны небольшие осадки и облачность.
Синоптик также отмечал, что на европейской части России осень начнется с комфортной погоды. По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.
По словам Леуса, температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.
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