Небезопасное развлечение: чем может обернуться полет на воздушном шаре

Москвичи, несмотря на многочисленные ЧП с воздушными шарами, продолжают покупать полеты. Экстремальный аттракцион пользуется большим спросом. Спасатели предупреждают, что риск расстаться с жизнью во время такого развлечения очень велик.

Пример – последний случай, который произошел на этой неделе под Дмитровом. Резким порывом ветра корзину, в которой находились семь человек, занесло на линии электропередачи, произошло возгорание. В результате аварии пострадал пилот – он получил ушиб ноги. Пассажиры отделались испугом, им помогли выбраться.

Обстоятельства инцидента устанавливают в СУ СК по региону. По информации ведомства, все произошло рядом с коттеджным поселком Позитив (деревня Подосинки Дмитровского городского округа). Шар принадлежал воздухоплавательному клубу Magic flight.

РИА Новости со ссылкой на МЧС уточняет, что шар повис на бесхозных столбах. Нештатная посадка не повлияла на подачу света в поселке.

Кто контролирует пилотов, и какие документы у них нужно требовать? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.