Эндокринолог Мисникова: хрипота и дрожь в голосе не являются признаками диабета

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Канадские ученые сообщили, что у здоровых людей и тех, кто болен диабетом, отличаются громкость, высота и тембр голоса. Таким образом, они определили, что признаками этого заболевания являются хрипота и дрожь в голосе, однако эндокринолог наук Инна Мисникова опровергла данное заявление.

"Это совершенно не научный факт, таких признаков нет", – пояснила она в беседе с "Радио 1".

По ее словам, о диабете говорят такие симптомы, как сухость во рту и частое хождение в туалет при очень сильной жажде. Однако даже они не являются 100% подтверждением недуга, подчеркнула Мисникова.

Врач отметила, что часто люди не подозревают о наличии у себя заболевания, так как диабет протекает бессимптомно.

"Поэтому надо просто знать о факторах риска. И такой фактор риска, который рано или поздно будет у всех – возраст", – предупредила эндокринолог.

Она заявила, что все люди после 45 лет попадают в эту зону риска, поэтому каждые три года необходимо проверяться.

В свою очередь, терапевт Оксана Пивоварова назвала резкую потерю веса основным симптомом сахарного диабета второго типа. Она отметила, что желание постоянно есть сладкое не говорит о развитии сахарного диабета. Скорее, продолжила она, это свидетельствует о повышенном расходе энергии при физической или умственной нагрузке.