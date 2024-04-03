Врач Гончиков назвал ночное мочеиспускание симптомом простатита

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Ночные мочеиспускания, или ноктурия, – это расстройство мочевыделительной системы, которое может быть связано с такими заболеваниями, как полиурия и простатит. Об этом рассказал врач-уролог Батор Гончиков "Газете.ру".

"Полиурия может возникнуть из-за различных причин, таких как диабет, диабетическая нефропатия, диабетический цистит или диабетическая нейропатия", – прокомментировал специалист.

Он пояснил, что при таких заболеваниях в организме может скапливаться большое количество мочи, что приводит к ночным мочеиспусканиям.

Отдельно врач выделил ночную полиурию, при которой большая часть выделяемой мочи сосредоточена во время сна. Ее предвестником может быть обильное питье перед сном или употребление диуретиков. Другие возможные причины – сердечная недостаточность и нарушение работы почек.

Частые ночные походы в уборную могут также указывать на наличие цистита – это воспалительное заболевание мочевого пузыря, уточнил Гончиков. Обычно недуг сопровождается болями внизу живота и ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря.

"Некоторые почечные заболевания, такие как хроническая почечная недостаточность или инфекция почек, могут приводить к ночным мочеиспусканиям", – добавил специалист.

Кроме того, у мужчин ночные мочеиспускания могут быть связаны с простатитом, то есть воспалением предстательной железы. Данный симптом также может вызвать такие заболевания, как аденома простаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).

При ДГПЖ у мужчины увеличивается размер предстательной железы, что приводит к сжиманию мочевого пузыря и, соответственно, к частым походам в туалет.

"Конечно, это только некоторые из возможных причин ночных мочеиспусканий. Если у вас возникла такая проблема, рекомендуется обратиться к врачу-урологу для получения точного диагноза и назначения соответствующего лечения", – порекомендовал Гончиков.

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