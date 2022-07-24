В Москве госпитализировали 172 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки госпитализировали 172 пациентов с установленным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 911 пациентов. Еще 12 человек с диагностированной пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались.

Также за последние 24 часа в Москве зарегистрировали 2 386 новых случая заражения. Это наибольший показатель с 4 марта – тогда в городе выявили 2 463 заболевших коронавирусом.

В России, по данным на 24 июля, госпитализированы еще 757 человек с COVID-19. По сравнению с предыдущими сутками этот показатель ниже на 36,9%. Также подтверждены 7 523 новых случая заражения.