В России госпитализировали 757 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России госпитализировали 757 человек с диагностированным коронавирусом, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Данный показатель на 36,9% ниже, чем днем ранее.

Прирост числа госпитализаций подтвержден в 18 субъектах Российской Федерации, в то время как снижение подтвердили в 49 регионах страны. Без изменений ситуация осталась в 18 субъектах.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 4 812 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 938 674 человека.

Подтверждены 7 523 новых случая заражения. 37 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус скончались.

По мнению врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, пандемия коронавируса может закончиться из-за подвида "Омикрон"-штамма "Кентавр". По мнению эксперта, этот вариант является достаточно заразным и может быстро проиммунизировать население.