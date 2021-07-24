В России за сутки выявили 23 947 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 23 947 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них клинических проявлений не было в 2 452 (10,2%) случаях, передает Оперштаб.

За это время в Москве выявлено 3 376 новых случаев, в Московской области – 2 096, в Санкт-Петербурге – 1 937, в Нижегородской области – 533, в Свердловской области – 488. Наименьшие темпы прироста отмечены в Орловской области, Москве, Чувашии и Татарстане.

Всего в РФ к настоящему времени зафиксировано 6 102 469 случаев коронавируса. За последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 21 952 человека, а за весь период пандемии – 5 471 956. Скончались от коронавирусной инфекции 799 пациентов, за весь период – 153 095.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять наиболее актуальные штаммы коронавируса.

Набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" позволяет определять, каким из штаммов заражен пациент за счет выявления мутаций, характерных для вариантов "Альфа", "Бетта", "Гамма" и "Дельта".

