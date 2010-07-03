Эксперт рассказал, как исправить ошибку в трудовой книжке

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Россиян предупредили, что записи в трудовой книжке должны быть оформлены правильно. Неточности, ошибки или некорректно сделанные исправления могут вызвать вопросы у будущих работодателей и даже уменьшить трудовую пенсию работника, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В каких случаях и как надо вносить исправления в трудовую книжку, чтобы потом не возникло проблем, рассказала начальник отдела кадров Надежда Чикранова.

Она пояснила, что при выявлении неправильной записи ее можно исправить "как по месту работы, где эта запись была сделана, так и по новому месту работы на основании соответствующих документов".

По словам эксперта, исправления могут вносить, например, при изменении фамилии или в связи с допущенными ошибками. Тогда неверную запись необходимо аккуратно зачеркнуть одной чертой, а сверху приписать правильные данные. Кроме того, на внутренней стороне обложки трудовой книжки важно сделать пометку с информацией о документе, подтверждающем изменения. К таким документам относятся: паспорт, свидетельство о рождении браке или разводе, документ о получении образования. "В случае внесения нового образования старое не зачеркивается", – напомнила эксперт.

В сведения о стаже и награждениях правки может внести как бывший, так и новый работодатель, но лишь на основании официальных документов или справок с прежнего места работы. "Если организация, внесшая неправильную запись в трудовую книжку сотрудника, была реорганизована, то исправление вносит ее правопреемник", – уточнила Надежда Чикранова. Если же организация была ликвидирована, подтверждающие документы запрашивают в архиве, добавила она.

Эксперт обратила внимание, что нумерация записей в трудовой книжке должна быть сквозной. В случае ошибки ее можно и нужно восстановить, рекомендовала

начальник отдела кадров.

Надежда Чикранова также уточнила, когда можно обойтись без исправлений. В частности, по ее словам, если запись в трудовой книжке смазана, но ее удается разобрать без труда, то допустимо оставить все как есть. "Если при заполнении трудовой книжки страницы слиплись и остались незаполненными, а в остальном порядок заполнения не нарушен, то исправления также не требуются", – подчеркнула эксперт.

В начале июля в Госдуму внесли законопроект об электронной трудовой книжке. Работники смогут выбрать между бумажным и электронным вариантами. Согласно документу, с 1 января 2021 года трудовые книжки в бумажном варианте будут вести, только если до конца 2020 года работник подаст об этом письменное заявление. Не подавшим заявление трудовые бумажные книжки выдадут на руки, после чего ведение сведений трудовой деятельности перейдет в электронный вид.