Ведран Чорлука назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Защитник столичного клуба "Локомотива" и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира по футболу в России.
По его словам, чувства, которые подарил ЧМ-2018, не ослабели.
"В Загребе была потрясающая атмосфера. 500 тысяч человек вышли на улицы, чтобы поприветствовать нас. Иногда было непросто выходить из дома, так как обязательно кто-то подходил, поздравлял, просил сфотографироваться или дать автограф", – сказал Чорлука в интервью RT.
Чорлука отметил, что жители Хорватии наслаждаются своим счастьем и россиянам стоит последовать их примеру "ведь в их стране прошел лучший в истории чемпионат мира. Это огромный повод для радости".
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какие страны стали лидерами по количеству болельщиков на ЧМ-2018 в России. Самое большое количество иностранцев российские города приняли из США и стран Латинской Америки.
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