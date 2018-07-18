В АТОР рассказали, какие страны стали лидерами по числу болельщиков на ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, какие страны стали лидерами по количеству болельщиков на ЧМ-2018 в России. Самое большое количество иностранцев российские города приняли из США и стран Латинской Америки, передает Агентство "Москва".
"По количеству приехавших к нам болельщиков на первом месте США, затем следует группа стран – Колумбия, Перу, Аргентина, Бразилия. Много было болельщиков из Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана. Это основные страны. Далее идут фанаты из Польши, Хорватии, Германии, Франции, Великобритании. Их количество исчислялось десятками тысяч", – сообщила Ломидзе.
По ее словам, количество болельщиков и стран Латинской Америки составило 35 процентов от общего числа иностранных гостей турнира.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столицу во время чемпионата мира по футболу посетили около четырех миллионов человек, которые потратили 19 миллиардов рублей. Эта сумма позволила окупить большую часть денег, которые пошли на реконструкцию "Лужников".
Чемпионат мира по футболу – 2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, которая обыграла хорватов в финале со счетом 4:2.
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