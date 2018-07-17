Около 4 млн человек посетили столицу во время ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Около четырех миллионов человек посетили Москву во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр уточнил, что среди них два миллиона – иностранцы. "Это много с учетом того, что нас вообще за год 4,5–5 миллионов иностранных туристов посещают. Это очень приличная цифра", – сказал Собянин.

Также мэр отметил, что туристический поток из других регионов России увеличился почти в два раза – с 12 до 21 миллиона.

"С физической точки зрения это для города не так ощущалось, но наличие большого количества иностранных туристов, конечно, носило свой стиль, свой дух, свою атмосферу", – подчеркнул Собянин.

При этом Московскую область во время турнира посетили более 1,8 миллиона человек, в том числе около 500 тысяч болельщиков. Больше всего иностранных туристов в регионе было из Франции, Бельгии, Аргентины, Португалии, Мексики, Перу и Китая.

Как сообщает Агентство "Москва", среди туристов самыми популярными культурными достопримечательностями региона оказались Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим".

Государственные подмосковные музеи во время мундиаля работали без выходных, а для обладателей FAN ID еще и бесплатно.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. В столице матчи смотрели на стадионах "Лужники" и "Спартак". Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал прошедший в России чемпионат лучшим в истории. Инфантино поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата.

Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом". Подчеркивается, что заполняемость стадионов в среднем составила 98 процентов. Телеаудитория составила более трех миллиардов человек.