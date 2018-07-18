18 июля, 09:44
Москва заработала на ЧМ-2018 19 миллиардов рублей
На чемпионате мира по футболу Москва заработала 19 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме, который открылся накануне в парке "Зарядье".
Мэр уточнил, что 13 миллиардов поступили в столичный бюджет. За счет притока туристов удалось окупить более половины стоимости реконструкции стадиона "Лужники" – на восстановление спортивной арены ушло 25 миллиардов рублей.
Также Собянин рассказал, что от возросшего числа туристов выиграл не только городской бюджет. Посетившие Москву болельщики, а это почти четыре миллиона человек, в общей сложности потратили более 96 миллиардов рублей.
ЧМ-2018 проходил в 11 городах в России с 14 июня по 15 июля. Москва приняла 11 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак". Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла хорватов в финале со счетом 4:2.
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал прошедший в России чемпионат лучшим в истории. Инфантино поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата.
Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом". Подчеркивается, что заполняемость стадионов в среднем составила 98 процентов. Телеаудитория составила более трех миллиардов человек.
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