Более 250 брошенных автомобилей убрали с улиц Красногорска

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В Красногорске с улиц убрали более 250 брошенных автомобилей, передает Агентство "Москва".

По информации администрации округа, на территории Красногорска продолжается активная борьба с брошенным, разукомплектованным и бесхозяйным автотранспортом. Работы ведутся по поручению главы муниципалитета.

Сообщается, что в период с 1 по 12 июля эвакуировано 40 транспортных средств. Проведены беседы с собственниками автохлама. На данный момент удалось убрать с улиц 222 автомашины.

Наведение порядка проводится сотрудниками администрации округа совместно с Госадмтехнадзором и Госавтоинспекцией.