В столице за сутки госпитализировали 108 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/ Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в городе выздоровел еще 221 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в столице вылечились более 2,5 миллиона человек.

За сутки выявлено 240 новых случаев коронавируса. В Москве скончались 15 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что Россия подготовилась к возможному новому всплеску распространения коронавирусной инфекции. Специалист указал на важность вакцины "Спутник V", но отметил, что новый штамм вируса может и не появиться.

