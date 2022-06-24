В РФ за сутки госпитализировали 1 102 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В РФ за последние сутки госпитализировали 1 102 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Также сообщается, что 3 225 заболевших выздоровели после прохождения противовирусного лечения. Всего коронавирусом в РФ переболели 17 839 346 человек.
Согласно последним данным, в стране подтверждены 3 154 новых случая заражения COVID-19. За последние сутки скончались 65 пациентов, у которых подтвердилась пневмония и был зафиксирован положительный результат теста на коронавирус.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что Россия подготовилась к возможному новому всплеску распространения коронавирусной инфекции. Специалист указал на важность вакцины "Спутник V", но отметил, что новый штамм вируса может и не появиться.
Врачи заявили о появлении в мире нового штамма COVID-19 летом
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