Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей

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24 июня в российском правительстве будет рассмотрен вопрос финансирования ежемесячных пособий для женщин, вставших на медицинский учет в ранние сроки беременности, а также на детей 8–17 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей", – отмечается в сообщении.

Накануне ПФР объявил о начале приема заявлений на новые пособия беременным и родителям-одиночкам с 1 июля. Пособия положены тем, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека в регионе. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

