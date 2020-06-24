Педиатр рассказал о состоянии младенцев, найденных в столичной квартире
Главный педиатр департамента здравоохранения города Москвы, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии младенцев, найденных накануне в одной из столичных квартир.
По его словам, пятерых детей доставили в разные детские больницы. Состояние четверых из них – мальчиков и девочек возраста 3 и 4 месяцев – оценивается как удовлетворительное. Никаких видимых повреждений нет, признаков насилия тоже.
"Пока условно можно считать их здоровыми, пока не будут получены все результаты обследования", – отметил врач.
Он уточнил, что достоверные данные о состоянии их здоровья будут известны после проведения ряда обследований.
"И один ребенок доставлен в Морозовскую больницу. Ему пять дней, новорожденный. У него патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи и небольшого конъюнктивита", – пояснил педиатр.
Османов также добавил, что всех детей в целом можно назвать здоровыми.
"Видно, что за детьми ухаживали, они не были брошены", – отметил он, подчеркнув, что дальнейшую судьбу этих детей будут решать органы опеки.
Пятерых младенцев нашли днем во вторник, 23 июня. Помимо детей, в квартире была их няня, приезжая из Азии. Личности девушек, проживавших в квартире, а также родителей малышей устанавливаются.
По предварительной информации, дети были рождены суррогатными матерями. Младенцев должны были отправить в Китай, однако операция сорвалась из-за пандемии коронавируса, сообщают источники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").
Пятерых младенцев без родителей нашли в квартире на северо-востоке Москвы
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