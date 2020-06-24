Фото: БелТа/ТАСС/Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства Белоруссии в российской столице.

"Президент Лукашенко уже прибыл в Москву", – подтвердили в дипведомстве.

Известно, что президент Белоруссии примет участие в торжественных мероприятиях вместе со своими сыновьями.

Также предполагается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести очные переговоры о развитии двусторонних отношений.

Ранее сенатор Алексей Пушков отреагировал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского приехать на парад Победы. Российский политик подчеркнул, что догадывался о соответствующем решении Зеленского.

Также стало известно, что на параде Победы в Москве не будет представителей Германии. При этом лидеры ряда стран подтвердили готовность приехать в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях.