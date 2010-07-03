Москвичей предупредили о риске возникновения пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на три дня из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 15:00 25 июня до 15:00 27 июня. Местами пожарная опасность возрастет до 4-го класса.

В Московской области до 18:00 вторника также объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за вероятных пожаров. В Шатурском районе пожароопасность достигает 5-го класса.

Ранее синоптики предупредили, что в последние дни июня в Москву придут похолодание и сильные дожди. Температура может упасть до 15 градусов тепла.

Летнее тепло вернется в столичный регион на следующей неделе. С началом июля температура постепенно придет в норму,

