Суд отменил выдворение дагестанки Шоюбовой, братья которой погибли в СВО

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Кассационный суд отменил решение о выдворении из РФ гражданки Азербайджана и этнической дагестанки Фатмы Шоюбовой, два брата которой погибли в зоне спецоперации. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

В январе 2025 года суд Махачкалы принял решение о выдворении Шоюбовой за пределы России из-за того, что женщина не смогла своевременно продлить действие патента, на основании которого работала в РФ. При этом отмечалось, что Шоюбова в 2024 году потеряла двух родных братьев в зоне спецоперации и какое-то время была занята поиском тел и захоронением своих близких.

"Именно по этой трагической причине она не успела вовремя покинуть Россию. К сожалению, несмотря на всю боль утраты, отдельно взятые чиновники формально подошли к ситуации, и даже не пытаясь вникнуть в ее положение, привлекли безутешную женщину к административной ответственности", – отметила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что теперь Шоюбова может продолжить спокойную жизнь в России вместе со своими детьми.

Ранее Москалькова сообщила, что в зоне проведения специальной военной операции были найдены свыше 6 тысяч человек, которые числились пропавшими без вести. Она отметила, что такой результат стал возможен благодаря налаженному взаимодействию с офисом украинского омбудсмена и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Сторонам удалось выработать алгоритм совместных действий по установлению судеб пропавших людей.