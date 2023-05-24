Российским дачникам рассказали о товарах, которые существенно подорожают

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 70% россиян ожидают значительного роста цен на инвентарь и товары для дачных участков. Больше всего подорожает продукция из категории "все для дачи" и DIY (товары для дома и сада), сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование логистического оператора СДЭК и бренда хозтоваров "Жук".

Стало известно, что в среднем каждый дачник из РФ тратит на обслуживание участка от 20 до 50 тысяч рублей за сезон. Как правило, дачи используют для выращивания овощей. При этом каждый второй россиянин с помощью участка пытается сэкономить на продуктах.

"Наибольший рост наблюдается в категориях "все для дачи" и DIY, который составляет порядка 20% год к году. Что касается саженцев и рассады, то здесь сложно говорить о росте, так как весной он увеличивается с нуля до нескольких тысяч отправлений в сутки", – заявил коммерческий директор СДЭК Максим Толстоборов.

Вместе с этим исследование показало, что не все россияне используют дачу лишь для выращивания овощей и фруктов. Так, 62% респондентов рассказали, что посещают свои участки для отдыха от городской суеты.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что лопаты, мотыги и грабли после работы следует очищать от грязи и ржавчины. Также их следует хранить в темном и сухом месте, лучше всего для этого подойдет погреб, отметил эксперт.