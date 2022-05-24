Врачи назвали восемь привычек, разрушающих здоровье после 40 лет

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Американские врачи назвали восемь привычек, которые разрушают жизнь после 40 лет. В их числе – отказ от ежегодного комплексного обследования глаз, сообщает радио КП.

"Раннее выявление заболеваний, таких как катаракта, глаукома, поможет избежать негативных последствий. Многие болезни глаз могут развиваться бессимптомно, поэтому очень важно вовремя диагностировать недуг", – отметила врач Дженнифер Уодман.

Вредной привычкой также является игнорирование солнцезащитных очков и ухода за кожей. Врачи рекомендовали не выходить на улицу без нанесения SPF-продуктов, а также ежедневно увлажнять кожу маслами и гиалуроновой кислотой для избежания трещин и морщин.

В свою очередь, профессор Якоб Хаскалович посоветовал добавить в рацион витамин D, который можно найти в грибах, яичном желтке и жирной рыбе. Он пояснил, что недостаток этого витамина приводит к смене настроения, ухудшению состояния костей, мышц и зубов.

Помимо этого, по словам специалистов, негативно на здоровье сказываются переутомление, неправильное питание и зацикливание на мелочах. Врачи призвали в первую очередь заботиться о себе.

Ранее сертифицированный семейный врач Томи Митчелл заявил, что малоподвижный образ жизни, зависимость от гаджетов, стресс и нежелание учиться новому сокращают жизнь. Эксперт отметил, что только самообучение и личностное развитие способно принести пользу как себе, так и обществу.

