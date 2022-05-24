Тарифы на вывоз бытовых отходов могут вырасти на 5% – РЭО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о возможном годовом росте тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами.

"Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5% по тарифам в пределах года. В целом, по нашему мнению, это некритично", – заявил специалист.

Буцаев добавил, что на себестоимость услуг региональных операторов оказывают давление макроэкономические факторы. К ним, в частности, относится рост цен на технику, запчасти и на услуги рабочей силы.

Глава РЭО отдельно отметил, что стоимость услуги по обращению с бытовыми отходами по регионам РФ разнится от 47 до 269 рублей, а в среднем составляет 95 рублей. Он добавил, что аналогичная дифференция также существует в отрасли ЖКХ.

С 1 марта в России запрещено выбрасывать компьютеры и бытовую технику. Согласно вступившему в силу приказу Минприроды, устройства такого типа необходимо сдавать на переработку.

