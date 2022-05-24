Тарифы на вывоз бытовых отходов могут вырасти на 5% – РЭО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о возможном годовом росте тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами.
"Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5% по тарифам в пределах года. В целом, по нашему мнению, это некритично", – заявил специалист.
Буцаев добавил, что на себестоимость услуг региональных операторов оказывают давление макроэкономические факторы. К ним, в частности, относится рост цен на технику, запчасти и на услуги рабочей силы.
Глава РЭО отдельно отметил, что стоимость услуги по обращению с бытовыми отходами по регионам РФ разнится от 47 до 269 рублей, а в среднем составляет 95 рублей. Он добавил, что аналогичная дифференция также существует в отрасли ЖКХ.
С 1 марта в России запрещено выбрасывать компьютеры и бытовую технику. Согласно вступившему в силу приказу Минприроды, устройства такого типа необходимо сдавать на переработку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: