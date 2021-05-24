В Москве начался прием заявок на участие в детско-юношеском чемпионате по робототехнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Региональный ресурсный центр международных соревнований First Lego League объявил набор участников в команды, которые будут готовить к столичному чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тысяч команд из 113 стран, то есть около 2 миллионов детей по всему миру. Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship пройдут по трем направлениям: Discover (4–6 лет), Explore (6–9 лет), Challenge (10–16 лет). Победители состязаний станут участниками всероссийского чемпионата. Он состоится в Москве в 2022 году.

Чтобы стать одним из участников команды, нужно заполнить форму на сайте регионального ресурсного центра и пройти конкурсный отбор. Сбор заявок будет проходить до 2 августа.

Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. С помощью нее можно проводить эксперименты по разным предметам не выходя из дома.

Благодаря новой лаборатории также можно получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике.