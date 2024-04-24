Конкурс проектов "Бюджет для граждан" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице запустили конкурс по разработке проектов "Бюджет для граждан". Заявки принимаются до 29 мая.

Участники конкурса могут показать свои знания и творческие способности, а также поделиться опытом проведения мероприятий. Организаторы предлагают рассказать об общественных финансах, способах представления информации о городском бюджете, поделиться навыками грамотного ведения личного и семейного бюджетов.

В этом году в рамках конкурса появилась новая номинация "Навигатор по бюджету глазами студента", которую создали студенты – представители Молодежного общественного совета при департаменте финансов.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявки с проектами, каждый из которых может быть представлен не более чем в двух номинациях. Участники также могут заявить одновременно несколько проектов.

Заявки на конкурс принимаются до 29 мая, а итоги конкурса подведут до 27 июня. Заявки на участие в конкурсе с приложением проектов в электронном формате необходимо направить на электронную почту mybudget@finance.mos.ru. При этом письмо от юрлица должно быть подписано руководителем организации и заверено печатью.

Победителей ждут почетные грамоты и памятные подарки, а их работы примут участие во всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан.



Ранее Сергей Собянин рассказал, что самыми популярными направлениями проектов "Академии инноваторов" являются IT, машиностроение и приборостроение, нейронные сети для оптимизации бизнес-процессов и высокотехнологичная медицина. Мэр отметил, что финал второго потока "Академии инноваторов" состоялся в День инноваторов – 21 апреля. Участники создали 45 новых стартапов, заключили крупные сделки на 35 миллионов рублей и привлекли 60 миллионов рублей инвестиций.

