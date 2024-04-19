Русское географическое общество объявило о начале конкурса "Классная география"

Фото: Русское географическое общество

Русское географическое общество (РГО) 19 апреля начинает прием заявок на новый конкурс "Классная география". Участники-педагоги проведут познавательные уроки по этой дисциплине в необычном формате: они смогут воплотить в жизнь самые креативные идеи и показать, что образовательный процесс может быть очень интересным.

Проект призван показать, что кабинет географии – место вдохновения и знаний, где каждый школьник получит шанс узнать что-то новое, интересное и полезное. Также он укрепляет чувство патриотизма и вдохновляет учителей повышать профессиональные навыки.

Сам конкурс пройдет в три этапа. Сначала состоится отбор: педагогам нужно провести урок на любую тему по географии России. Эксперты выберут 50 школ-полуфиналистов, в качестве приза в этих учебных заведениях оформят парты, на которых увековечат имена выдающихся членов РГО.

На втором этапе урок географии уже подготовят ученики и презентуют его своим родителям и педагогам. Эксперты и жюри отберут пятерых финалистов, которые подошли к занятию наиболее креативно.

Заключительный этап состоится в штаб-квартире РГО в ноябре 2024 года. Ученики презентуют разработанные уроки жюри, расскажут о своей школе, учителе географии и поделятся впечатлениями о конкурсе. Финалистам достанутся ценные подарки, а школам-победительницам – денежные призы на оснащение класса географии.

Заявки принимаются на странице конкурса до 31 мая. К участию допускаются школы, гимназии, лицеи, кадетские школы, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), а также техникумы и колледжи. К заявке необходимо прикрепить описание и фото- и видеоматериалы выполненного задания первого этапа. Участие в конкурсе бесплатное.

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