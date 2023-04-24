Эксперт объяснила, как правильно родителям извиняться перед ребенком

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Ребенок уже в четыре года может распознать, какие действия родителя были неправильными, рассказала эксперт по коммуникациям Гаянэ Асадова. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В качестве примера неправильного взаимодействия с ребенком Асадова назвала разговор на повышенных тонах, безосновательные обвинения ребенка, невыполнение родителями обещаний детям или ситуация, когда взрослый публично пристыдил ребенка.

Эксперт убеждена: извинения только укрепят авторитет родителей в глазах детей. Ситуация, когда вы признали свою ошибку и попросили прощения, будет закреплена как нормальная модель поведения. В дальнейшем ребенок будет поступать так же: он не будет бояться извиняться за содеянное.

Однако не нужно просить прощения за все подряд, например, что вы не приготовили то блюдо, которое хотел ребенок. Такая ситуация может научить детей манипулировать родителями. Поэтому извиняться нужно за конкретные действия.

Просить прощения нужно именно за те поступки, которые были неправильными с вашей стороны. Эксперт отметила, что извиняться нужно по делу и кратко: "Прости меня, я был не прав".

Эксперт также рассказала, как разорвать порочный круг извинений и ссор. По словам Асадовой, после признания ошибки родителю нужно рассказать ребенку о своих эмоциях. Сообщите, что именно вас расстроило, и поговорите, как в дальнейшем можно избежать конфликтных ситуаций. Искренний диалог поможет предупредить бурные ссоры, отметила эксперт.

Ранее психолог Наталия Дербенева рассказала, как перевоспитать избалованного ребенка. Эксперт посоветовала сформировать семейные правила и начать говорить ребенку "нет".

Психолог добавила, что важно выстроить иерархию и границы в семейных взаимоотношениях. Например, если у вас есть правило, что перед сном смотреть мультики нельзя, то, как бы ребенок ни сопротивлялся ему, не нужно идти на его поводу.