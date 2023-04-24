Малышева предупредила об опасности поцелуев взрослых для младенцев

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Поцелуи взрослых могут заразить младенцев смертельно опасными болезнями, так как у детей еще не сформирован иммунитет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора медицинских наук и телеведущую Елену Малышеву.

"В первые полгода малыш не вакцинирован от большинства инфекций и у него не сформирован иммунитет. Контактирующие с ребенком взрослые должны быть вакцинированы от всех детских инфекций без исключений. Иначе при первом поцелуе вы можете заразить ребенка болезнями, от которых он может погибнуть", – объяснила эксперт.

При этом врач-иммунолог и педиатр Андрей Продеус объяснил, что у ребенка до двух лет риск умереть от гриппа в 68 раз выше, чем у взрослого. Малышева призвала делать прививки новорожденным как можно раньше, некоторые – еще в роддоме.

Ранее врач-педиатр Исмаил Османов посоветовал родителям отказаться от путешествий с детьми до года. В этом возрасте ребенок уязвим ко многим заболеваниям. По его словам, специалисты еще не создали вакцину, которая способна защитить от распространенных инфекций младенцев.