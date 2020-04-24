Еще 27 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 27 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Московской области. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию все они выписаны", – говорится в сообщении.

В Оперштабе отметили, что всего в Подмосковье от коронавируса вылечились 262 человека.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2957. В Московской области заболели 611 человек, в Санкт-Петербурге – 253.

